Rita sempre disse que queria ir primeiro do que eu, conta Roberto de Carvalho

Além disso, o compositor destaca que é aberto a qualquer possibilidade em relação "ao que vem do desencarne" e que a imagina agora "sem as dores e vicissitudes do corpo físico". "É como se ela se integrasse num grande oceano em que tudo é uma coisa só. Como se ela fosse uma gota desse oceano. Deus é tudo. Rita sempre me disse que queria ir primeiro do que eu porque seria muito complicado ela viver aqui sozinha", confidencia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Roberto de Carvalho relembrou os últimos momentos de Rita Lee e sobre os projetos com composições da cantora, em entrevista à revista Veja, publicada nesta sexta-feira (23). Na conversa, ele relembra que o momento em que o médico informou sobre a metástase no cérebro da artista. "Eu desmaiei. Apaguei."

