Rita! Rita! grita plateia do show de Marisa Monte em mais uma participação de Roberto de Carvalho

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Roberto de Carvalho e Marisa Monte se reuniram novamente para homenagear Rita Lee. O músico subiu ao palco do show da cantora, que acontece na noite deste sábado (16), na Arena Jockey, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.