Rita Lee tomava advertências por indisciplina, mas tirava nota 10 nas aulas de canto da escola

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem foi Rita Lee nos anos de escola? Como era o desempenho da rainha do rock como aluna? Impecável nas aulas de canto, mas com notas baixas em matemática e histórico de indisciplina no boletim escolar, segundo reportagem do Fantástico (Globo) exibida neste domingo (14) em homenagem à cantora que morreu na última segunda (8), aos 75 anos.

A reportagem visitou o Liceu Pasteur, escola franco-brasileira na zona sul de São Paulo em que a artista estudou. Lá, a aluna ia mal em matemática e era expulsa da sala de aula por conversar demais. Fumava no banheiro, jogava tinta vermelha na calça das meninas que não gostava para fazer parecer que estavam menstruadas e botou fogo no cenário do teatro ao ter sido preterida no papel de Julieta.

A novidade da visita ao colégio foi o boletim de Rita, que registra as diversas advertências que recebeu ao longo dos anos escolares. Em 1962, há um registro de "indisciplina na classe". Em 1963, foi advertida por "severa indisciplina na porta da sala na volta do recreio" e "entrar atrasada". Há também registros de vezes em que não trouxe o livro para as aulas.

As notas em matemática eram baixas --ela chegou a tirar 1,5--, mas há também um desempenho excepcional em uma das disciplinas: canto orfeônico. É uma coluna cheia de notas 10.

A diretora pedagógica do Liceu Pasteur, Stella Palmisano, estudou no colégio na mesma época que Rita e conta ao Fantástico que a veia artística da cantora sempre esteve presente. "Ela tava com o violãozinho dela, ela tocava, ficava gente em volta. Ela sempre foi muito ligada a essa parte de arte", relata.