Rita Lee não tirava o olho de Roberto de Carvalho em show, diz Ney Matogrosso

No bate-papo, o músico também contou que os dois nunca tiveram uma relação muito próxima, mas que os encontros sempre foram repletos de carinho e que só tinha lembranças boas dos momentos com a artista.

"É muito louco, porque eu olho para a Rita e eu acho uma alma gêmea, sabe? Nós temos uma coisa parecida na maneira de atuar no mundo", disse o cantor, ao comentar sobre a forma destemida em que ambos sempre conduziram as próprias histórias.

A primeira vez que Rita e Roberto se olharam e "alguma coisa aconteceu", no entanto, foi durante o festival de Saquarema, em 1976. "Foi a primeira vez que a gente conversou, se olhou e alguma coisa aconteceu em nossos corações", disse Roberto em uma live com o pesquisador musical Rodrigo Faour, em 2020.

Após assistir ao show, Rita decidiu convidar Ney para um jantar: "Ela me disse: 'Eu vou fazer um jantar lá em casa. Pode levar o músico que você quiser.' E aí eu o levei. Ela me disse que eu poderia levar os músicos que eu quisesse, mas eu só quis levar ele."

"Eu estava tocando no Beco, em São Paulo, que era um lugar que existia lá. O Roberto tocava comigo e a Rita foi assistir ao show, mas eu vi que ela tinha gostado muito do guitarrista. Eu notei alguma coisa", relembrou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.