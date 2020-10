Riot Games divulga equipes selecionadas para o CBLoL 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (2), a Riot Games divulgou a lista das equipes selecionadas para participar do CBLoL (Campeonato Brasileiro de League of Legends) em 2021. As rodadas acontecem aos sábados e domingos no estúdio da produtora, em São Paulo, com transmissão ao vivo no YouTube, no Twitch e no SporTV. As finais já foram disputadas em diversas capitais brasileiras e tiveram público médio de 10.000 pessoas, segundo a organização.

As equipes que disputarão o título do ano que vem devem ser: Cruzeiro, Falkol Prodigy, Flamengo Esports, FURIA Esports, INTZ, KaBuM! e-Sports, LOUD, paiN Gaming, Red Canids e Rensga. De acordo com a Riot, a seleção começou em junho e contou com diversas etapas.

Entre os pré-requisitos, as equipes tinham que apresentar planos de desenvolvimento esportivo, comercial, de gestão e de sustentabilidade financeira. Cada candidatura foi avaliada por representantes das áreas de comunicação, de finanças e jurídica, entre outras.

Agora, os times vão formalizar os contratos com a empresa organizadora, o que deve ocorrer até novembro. Se uma das equipes selecionadas desistir, ela poderá ser substituída por outra já avaliada.

"Estamos confiantes de que as organizações estão comprometidas com a evolução do nosso cenário em várias dimensões, dispostas a investir em recursos e planejamento estratégico, abrindo um novo capítulo na história do CBLoL", afirmou Carlos Antunes, executivo de Esports da Riot Games no Brasil.

"Estamos muito felizes com o futuro que começa a se desenhar a partir de 2021", afirmou. "Chegamos a um lugar de destaque no cenário dos Esports e acreditamos que ainda temos muito a conquistar e muito a crescer em termos de desempenho esportivo e de evolução dos times em organizações sustentáveis e de sucesso."