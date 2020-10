Riot Games anuncia novos conteúdos e eventos da banda K/ DA em seus jogos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Riot Games anunciou nesta terça (13) a chegada do grupo feminino K/ DA ao League of Legends, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics e League of Legends: Wild Rift (em regiões selecionadas). O retorno da banda em múltiplos jogos começará no dia 29 de outubro de 2020 e incluirá uma linha de skins no League of Legends, além de outras novidades para celebrar o lançamento do EP do conjunto: "All Out".

Criado pela Riot Games, o K/ DA nasceu em 2018, inicialmente inspirado no k-pop. Agora, segundo a empresa, o grupo adotou um estilo de pop mais global. A identidade musical foi criada em torno das personagens que representam a banda (Ahri, Evelynn, Akali e Kai'Sa), e não em um só talento individual, informa a empresa.

Elas anunciaram oficialmente o retorno no último dia 27 de agosto com seu single de pré-lançamento, "The Baddest", que será uma das cinco músicas do novo EP.

K/DA no League of Legends

Como parte do evento do Mundial 2020 no League of Legends, Seraphine, a nova Campeã, será lançada no Ambiente Público de Testes (PBE) nesta terça (13) com uma skin Ultimate de sua persona em redes sociais, Seraphine K/DA ALL OUT.

As estrelas mundiais do K/DA também voltam com novas skins de 2020 baseadas nas roupas que usam na divulgação do EP: Ahri K/DA ALL OUT, Akali K/DA ALL OUT, Evelynn K/DA ALL OUT e Kai'Sa K/DA ALL OUT.

Para fechar com chave de ouro, Kai'Sa K/DA ALL OUT Edição de Prestígio poderá ser habilitada por 2.000 Emblemas do Mundial até o dia 24 de novembro. Essas skins estão disponíveis para prévia no PBE desde este domingo (11). Seraphine, sua skin K/DA ALL OUT e as novas skins K/DA ALL OUT estarão disponíveis a partir do dia 29 de outubro, às 17h.

K/DA no Legends of Runeterra

Em Legends of Runeterra, a comemoração está a todo vapor com o evento K/DA ALL OUT. A partir de 28 de outubro, todos que jogam LoR receberão gratuitamente um Passe de Evento K/DA ALL OUT, que concede um conjunto completo de cartas épicas de Feitiço inspiradas em Seraphine, Ahri, Evelynn, Akali e Kai'Sa K/DA ALL OUT.

K/DA no Teamfight Tactics

Novas variantes de Pequenas Lendas poderão ser compradas: Plumário, Felpina, Molula, Ranzinzim e Corceluz estarão disponíveis em duas variantes inspiradas nas skins K/DA (originais e ALL OUT). Os ovos de Pequenas Lendas do K/DA custarão 490 RP e cada variante estará disponível para compra direta pelo valor de 925 RP. As Pequenas Lendas do K/DA estarão disponíveis a partir de 12 de novembro.