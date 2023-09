Ringo Starr leva tombo em palco durante show nos Estados Unidos

Ringo tocou algumas músicas antigas famosas de seus tempos de Beatles, incluindo "A Little Help From My Friends". E os fãs adoraram, provando que Ringo não perdeu o jeito e nem o passo.

Apesar do susto, ele se levantou imediatamente e brincou com a situação, enquanto continuava o show.

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Ringo Starr. 83. sofreu uma queda durante um show que realizava nesta quarta-feira (20), no Novo México, Estados Unidos. Um vídeo do momento foi compartilhado pelo TMZ.

