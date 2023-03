Rihanna envia flores para idosas que recriaram show do SuperBowl em clipe no TikTok

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Idosas do asilo Arcadia Senior Living Bowling Green, próximo de Nashville, nos Estados Unidos, foram surpreendidas com um presente da cantora Rihanna. No início de março, o grupo de senhoras viralizou no Tiktok ao recriar a performance da artista pop no Super Bowl e receber mais de 30 milhões de visualizações.

Em agradecimento, Rihanna enviou um buquê de rosas brancas para a casa de repouso, no último sábado (4). "Vocês, ladies, são maravilhosas dançando", elogiou a cantora, em um cartão entregue junto do presente. Jay-Z, que organizou a apresentação, também enviou outro ramo de rosas vermelhas para o grupo, na mesma semana.

Em entrevista ao HuffPost, a diretora de relações comunitárias do Arcadia Senior revelou que as idosas ficaram em choque. "Durante toda a semana, esperamos para ver se teríamos uma resposta dela", disse ela, por e-mail.

Rihanna fez uma apresentação no intervalo do Super Bowl, no dia 12 de fevereiro, e chamou a atenção ao anunciar sua segunda gravidez.