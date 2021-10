Rico está na roça; MC Gui, Tati e Sthe disputam Prova do Fazendeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MC Gui, Rico, Tati Quebra Barraco e Sthe foram os peões indicados para disputar a sexta roça desta temporada de Fazenda 13 (Record), na noite desta terça-feira (26). O peão mais votado pela casa sentou no banquinho e puxou um dos moradores da baia para a berlinda. O quarto foi indicado pela dinâmica do resta um.

O fazendeiro Bil indicou MC Gui direto para a roça. Ele disse que as opções de voto dele são baseadas nas atitudes dos peões e escolheu o cantor porque considera-lo incoerente ao tirar o Rico da última roça para não ser puxado da baia.

Com quatro votos, Rico quase escapou da roça após Gui Araujo utilizar o poder da chama amarela do Lampião para dobrar os votos de Solange. Os dois ficaram empatados e o fazendeiro salvou Solange. Com isso, Rico ocupou o segundo lugar na roça.

Rico disse que muitas pessoas votam nele para não se comprometerem no jogo. "Eu sou uma pessoa que dá cara a tapa. Não estou fazendo cena", disse o peão. Ele pode puxar um peão da baia e escolheu Tati Quebra Barraco, mas antes de anunciar a escolha alfinetou Mariana que poderia puxar ela. A quarta vaga na roça foi decidida no resta um e Sthe sobrou na dinâmica, ocupando a quarta vaga. Ela teve que vetar um peão na Prova do Fazendeiro e escolheu MC Gui. Mas Dynho tinha o poder da chama vermelha, que permitia trocar o roceiro vetado por outro e escolheu Rico. Após Dynho vetar Rico na Prova do Fazendeiro, Tati e MC Gui se abraçaram comemorando. Erasmo gritou: "Isso Brasil, justiça". Rico deixou o local da votação sem falar com nenhum peão.

Veja quem votou em quem:

Marina votou no Rico

Sthe votou no Erasmo

Tati Quebra Barraco votou no Rico

Solange votou no Erasmo

Gui Araujo votou na Solange

Dayane votou no Dynho

Aline votou no Dynho

MC Gui votou no Rico

Rico votou no Erasmo

Tiago votou no Mileide

Valentina votou no Gui Araujo

Mileide votou no Tiago

Dynho votou na Solange

Erasmo votou no Rico