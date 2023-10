Ricky Tavares e Carol Bresolin anunciam fim do namoro

Ricky Tavares, 32, também publicou uma mensagem semelhante em seu perfil, enfatizando o respeito e carinho que mantém por Carol: "Em respeito a todos que me acompanham por aqui e porque sempre compartilhamos nosso dia a dia, venho informar que eu e a Carol Bresolin não somos mais um casal. Permanece o carinho, amor, respeito e admiração por ela, e desejo todo o sucesso do mundo. Não gostaria de falar mais sobre o assunto."

"Em respeito a todos vocês que me acompanham por aqui, venho informar que eu e Ricky não estamos mais juntos. Permanece o carinho ao que vivemos e aprendemos um com o outro. Desejo muito sucesso e luz na vida dele. Com carinho, Carol", afirmou a atriz de 30 anos em seu comunicado, que foi compartilhado em seus stories.

