Rick and Morty satiriza vilão da Marvel em trailer de nova temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "Rick and Morty" já tem a data de estreia da 5ª temporada marcada para o dia 20 de junho. Até lá, os fãs podem assistir ao trailer e procurar as diversas referências à cultura pop no meio dele.

Uma das principais é a alusão a Galactus, vilão da Marvel. No vídeo, há referências ao que também é conhecido como Devorador de Mundos, do universo do "Quarteto Fantástico", além de ter sido o vilão da "Invasão Marvel" na temporada passada do jogo "Fortnite".

Ainda é possível ver o que seriam referências às personagens Namor, o Príncipe Submarino (também da Marvel), Voltron, Capitão Planeta.

Quem quiser ir mais longe, conseguirá observar a homenagem às séries de heróis japoneses, com veículos que, combinados, formam robôs gigantes para derrotar os inimigos dos protagonistas.

O trailer pode ser conferido em inglês na página do canal do Adult Swim do YouTube ou no Twitter oficial do programa.