Richarlison chora de emoção ao encontrar Ronaldo

No final da conversa, Richarlison mandou um beijo em direção às pernas de Ronaldo e colocou as mãos nelas como quem faz um gesto em busca de inspiração.

O atacante elogiou o técnico por ter poupado parte da equipe no jogo contra Camarões e disse que a estratégia foi importante para o grupo atuar com intensidade nesta segunda.

Ronaldo respondeu que agora é a vez de o atacante inspirar outros meninos. "Você que inspira milhões de brasileiros, milhões de crianças com a sua arte, com os seus gols, com a sua alegria de jogar."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Richarlison ficou emocionado e chorou ao encontrar o ex-jogador Ronaldo para uma entrevista, após a vitória do Brasil contra a Coreia do Sul por 4 a 1 nesta segunda (5).

