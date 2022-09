Reynaldo Gianecchini diz que relação com Marília Gabriela era 'deliciosa'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Reynaldo Gianecchini sempre foi conhecido pela sua discrição, mas o ator resolveu abrir um pouco mais de sua intimidade em uma recente entrevista. Ele não fugiu do assunto quando foi perguntado sobre o casamento com Marília Gabriela. Os dois se conheceram em 1998, durante a Copa do Mundo na França, e permaneceram juntos até 2006. Ele revelou que a apresentadora era uma parceira "deliciosa".

"Quando eu era casado com a Marília, eu tinha um casamento mais fofo que você pode imaginar. Nunca vi um casamento tão legal quanto o meu. Fiquei casado quase nove anos, numa relação vivida e pensada a dois, com muito prazer e deliciosa, inclusive, sexualmente", disse em entrevista ao "Flow Podcast".

Gianecchini, 49 elogiou a apresentadora a chamando de "fo** em vários aspectos" e relembrou do primeiro encontro com a jornalista em um hotel. O ator jura que não fazia planos para se relacionar sério com ninguém. "Na hora, eu só pensei: que momento especial. Mas eu nem achava que seria um casamento, eu me achava uma criança e pensava que ela nunca iria conversar comigo. E acabou que nessa noite, a gente ficou, já", disse ele.

O ator também falou sobre uma questão que sempre está ligada ao seu nome: sexualidade: "Não me importo de falar sobre sexualidade, mas, na verdade, não tem mais o que falar. Já falei milhões de vezes... Mas se precisar falar várias vezes, talvez eu bata na mesma tecla. É um exercício de todo mundo se olhar. Parar de olhar para o dos outros", explicou Gianecchini.

"A vida é muito mais fácil sendo branco, hétero e homem... vai levar pouca porrada da vida. Mas teve uma vez que achei interessante quebrar esse castelinho. O que adiante se a sua alma está pedindo outra coisa? Porque o seu ser está querendo se expressar fora dessas convenções sociais e do que todo mundo espera de você", completou o ator.

Por muito tempo, Reynaldo Gianecchini evitou falar sobre sua sexualidade, mas em 2020, ele negou durante uma entrevista ser gay. O ator disse que era pansexual à EFE. "Dizem que sou gay, mas não me considero assim. Eu me considero tudo ao mesmo tempo. Se existir uma palavra para mim, então é 'pan'.