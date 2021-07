'Revoltada', diz Pocah após clipe ter alcance limitado no YouTube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pocah, 26, se mostrou triste e revoltada com o fato de sua nova música de trabalho "Muito Prazer" ter o alcance limitado pelo YouTube. Quando isso acontece, o vídeo não é divulgado a um grande número de pessoas, o que interfere diretamente na divulgação do conteúdo e no consequente ganho que isso traria.

"A música se perde. Perde a mensagem principal dela, que é a liberdade da mulher. É até uma ironia", disse a cantora, entre lágrimas, no Instagram Stories na noite desta sexta-feira (30), mesmo dia em que o clipe foi lançado. Ela reforçou que sente muito orgulho do trabalho que fez e disse que o conteúdo foi o mais caro de sua carreira.

"Falo sobre o prazer feminino na música. Por que eu não posso falar disso em pleno século 21? Em 2021 uma mulher falando sobre seus prazeres assusta. E ver que não é com todo mundo que isso acontece...É bem seletivo", desabafou Pocah, questionando os critérios da plataforma para essa limitação.

"Estou muito triste. Mais que tristeza, é revolta. No YouTube tem um monte de canais preconceituosos, racistas, propagando fake news e não são censurados", disse ela. "Não existe nenhuma cena pesada, de beijo, sexo, não existe nu... é só uma mulher falando sobre a liberdade sexual, mas a mulher só pode rebolar a bunda e ser sexualizada. É isso? Quando ela fala, usa a boca, a voz, como eu usei, é censurada", lamentou Pocah, que finalizou com uma mensagem sobre liberdade feminina.

"Quero ser livre para cantar o que eu quiser, falar o que eu quiser. Nós mulheres, não devemos permitir essa imposição de limites o tempo todo. Não aceito isso e agora sinto vontade de fazer o dobro do que foi planejado porque ninguém vai me parar. Estou muito triste, estou revoltada e com uma grande sensação de impotência", encerrou.

A funkeira, que ganhou o apelido de Pocahontas devido aos cabelos lisos e pretos, aparece ainda com o cabelo escuro no clipe, mas também loira . Ela publicou fotos e vídeos da mudança motivada por uma propaganda da tintura Cor&Tom em meados de julho.

No vídeo, Pocah aparece indo dormir morena com um roupão da marca de tintura e acordando loira. Antes de acordar, ela sonha que está loira, segurando uma caixa da tintura e fazendo poses de modelo para um fotógrafo. "Agora é para valer", diz ela.

Na legenda da foto no Instagram, a cantora escreveu que a marca de tintura realizou a vontade dela de mudar de visual e que não poderia ter ficado mais perfeito. "Uma nova mulher", escreveu, elogiando a marca.