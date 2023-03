Reviravoltas de 'Succession' não decepcionam na última temporada

Por fim, há de se dar um desfecho à saga da empresa da família, o conglomerado de mídia Waystar, que guarda forte semelhança com o o grupo Fox, do australiano Rupert Murdoch, e sua influência na política americana.

Os dois, aliás, iniciam a temporada bastante distantes do ponto em que estavam no início da história (ele ensimesmado; ela vingativa), e ainda que tentações passadas se coloquem novamente no caminho talvez já não seja possível retomar o rumo -a ver o que Armstrong guardou para os episódios de conclusão.

À parte acontecimentos factuais aqui omitidos para não haver spoilers, o elemento novo é o amadurecimento de Roman, o filho mais novo e sempre mostrado como um playboy inútil, interpretado com um misto de sarcasmo e carência por Kieran Culkin. Com isso, ele extrapola a função de alívio cômico da série e rouba atenções que antes recaíam sobre seus dois irmãos mais determinados, o instável Ken (Jeremy Strong) e a tenaz Shiv (Sarah Snook).

O conselho que flutua em volta do patriarca e também de seus filhos -Karl, Gerry, Hugo- e outros chupins de plantão, como o primo Greg (Nicholas Braun) e a assistente Kerri (Zoe Winters), agora praticamente a primeira-dama do conglomerado de mídia dirigido pelos Roy, também cerram fileiras para dinamitar qualquer esboço de unidade familiar.

