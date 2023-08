Restaurante britânico do século 19 tem fila de espera de quatro anos para almoço de domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cansado de esperar duas horas para almoçar em São Paulo no domingo? Imagine enfrentar 4 anos de fila para um restaurante em Bristol, na Inglaterra. O The Bank Tavern ("A Taverna do Banco") recebe clientes que esperam desde a pandemia de Covid-19 para comer o famoso assado.

Segundo o The New York Post, o restaurante, que existe desde o século 19, é o mais difícil do mundo para conseguir uma mesa. O que os clientes realmente buscam é o assado tradicional, servido no almoço de domingo.

O prato é uma espécie de bife envelhecido, que ganhou um menu próprio com variações no The Bank Tavern, com ingredientes como cordeiro, barriga de porco assada, lentilhas e vegetais. A casa ganhou o prêmio de melhor restaurante de Bristol em 2019 pelo jornal The Guardian.

No website do local, o sistema de reservas está fechado. O dono do pub explicou ao The Guardian como a pandemia aumentou ainda mais a espera.

"Nós já tínhamos uma fila de espera de seis meses, mas depois [de 2019] todo mundo começou a tentar entrar na lista. Depois, veio a Covid. Quando nós fechamos, decidimos que qualquer um que tivesse reservado conosco teria a reserva garantida. Então, para administrar esse acúmulo, nós fechamos nosso sistema de reservas", disse o responsável Sam Gregory.

A pesquisa, feita pela empresa Dojo, também listou outros restaurantes com filas quilométricas. Confira a lista dos 5 restaurantes com as maiores filas de espera do mundo:

*

1- The Bank Tavern, Inglaterra - 4 ano

2- Damon Baehrel, EUA - 1 ano

3- La Mesita De Almanza, Argentina - 6 meses

4- Mesa 1, México - 6 meses

5- Disfrutar, Espanha - 5 meses