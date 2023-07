Resort em Atibaia tem Turma da Mônica e novo parque aquático

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se reunissem um grupo de pais e cuidadores de crianças em um ginásio e anunciassem "Fim das férias escolares!", uma onda de comemoração poderia ser ouvida. Haja fôlego, sobretudo para quem não conseguiu casar o período de descanso com o dos pequenos.

Aos que já esgotaram a capacidade brincante em casa ou preferem evitar o trânsito e as filas das programações infantis, uma dica é buscar uma cidade do interior paulista que seja próxima, como Atibaia, a 65 km de São Paulo. Hospedar-se em um local com entretenimento pode ser uma boa pedida também.

O roteiro começa com uma visita à Pedra Grande, área de proteção ambiental localizada a 1.450 metros acima do nível do mar, e conhecida pela bela vista e pela rampa natural de decolagem de asa-delta —o que deve capturar a atenção dos pequenos.

A reportagem ficou hospedada no Bourbon Atibaia, um dos resorts mais procurados em São Paulo, segundo o Google Trends. O hotel acaba de inaugurar o AquaKids, um parque aquático climatizado para crianças de 3 a 12 anos.

Com temática do fundo do mar, a piscina antiderrapante de 360 m² é coberta e conta com toboágua, baldão gigante e tentáculos de polvo que esguicham água. A profundidade de 30 cm agrada sobretudo as crianças menores, que utilizam os escorregadores com autonomia.

Ao lado da parte molhada, há um brinquedão seco com circuito, piscina de bolinha, miniparede de escalada e escorregadores. Mesmo em dias mais frios ou chuvosos, dá para aproveitar.

Ao realizar o check-in, o hóspede recebe a intensa agenda da monitoria, dividida por faixas etárias (a partir dos 4 anos). Adolescentes e adultos também constam da programação, que se estende das 9h às 22h. As brincadeiras envolvem atividades físicas, oficinas e contato com personagens da Turma da Mônica.

Todos os dias de julho, três personagens interagem com as crianças, criando situações semelhantes às das histórias em quadrinhos. Sessões de fotos com eles são programadas, mediante retirada de senha. Fora do período de férias, também há monitoria, mas as presenças de Mônica, Cascão e cia. ocorrem apenas aos fins de semana.

A cada 15 minutos, um trenzinho passa pelo lobby convidando as famílias a conhecer as atrações ao ar livre, como a horta do Chico Bento, as casinhas de Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão e outra piscina climatizada com escorregadores temáticos. Talvez os pais só terão noção da energia acumulada das crianças ao assistirem a quantidade de vezes seguidas que elas conseguem descer pela tromba do Jotalhão.

Na área interna, há teatro e duas alas dedicadas ao público infantil, uma no mezanino do hotel, com salas de videogame, jogos de tabuleiro, xadrez gigante e oficinas de pintura e artesanato, e outra chamada Fun Place, com boliche, eletrônicos, espaço de brincar para bebês e parque da Turma da Mônica no espaço sideral.

O hotel oferece apenas regime de pensão completa, com café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar (bebidas não alcoólicas nas refeições e sobremesas estão inclusas). Há três restaurantes e, um deles, dispõe de menu kids e mesas mais baixas para as crianças se servirem sozinhas.

A depender do horário de retorno para casa, ainda é possível explorar alguma outra atração da cidade, como o teleférico, próximo ao Lago do Major. No local, há parquinhos e espaços para piqueniques e caminhada.

Outra opção é conhecer o Parque Municipal Edmundo Zanoni, um espaço de quase 40 mil m² com pedalinhos, mirante para tirar fotos, árvores centenárias e museu de história natural.

Para finalizar com clima de interior, vale uma voltinha pelo centro da cidade, com visita à igreja matriz e parada comer em um dos restaurantes no entorno do calçadão.

ENCONTRE-SE EM ATIBAIA

Pedra Grande

Jardim Santa Fé, Bom Jesus dos Perdões, Atibaia. Gratuito.

Teleférico

Qua. a sex.: 12h às 18h. Sáb e dom.: 10h às 17h30. Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 60, centro, Atibaia. R$ 30 ida e volta. Crianças até 7 anos não pagam.

Lago do Major

Todos os dias, 24h. Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, centro, Atibaia. Gratuito.

Parque Municipal Edmundo Zanoni

Todos os dias: 9h às 17h45. Av. Horácio Netto, 1030, Vila Loanda, Atibaia. Gratuito.

Igreja Matriz

Praça Claudino Alves, s/n., centro, Atibaia

Calçadão

Rua José Alvim, 123, centro, Atibaia

Bourbon Atibaia Resort

Rod. Fernão Dias, km 37,5, Jardim Boa Vista. Diárias a partir de R$ 1551, quarto com casal e duas crianças de até 6 anos. Em julho, somente pacotes a partir de duas diárias. Para consultar valores, acesse bourbon.com.br ou entre em contato com a central de reservas: (11) 2119-4700

A jornalista viajou a convite do Bourbon Atibaia Resort