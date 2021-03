Representante francês na disputa pelo Oscar de filme internacional ganha o César

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos 15 filmes na lista de pré-indicados a melhor filme internacional do Oscar, o francês "Nós Duas", de Filippo Meneghetti, conquistou o prêmio César de melhor primeiro filme.

"Nós Duas" não estava entre os indicados na categoria de melhor filme do César, vencida por "Adieu Les Cons", de Catherine Bozorgan. O César é a mais importante premiação do cinema francês.

O dinamarquês "Druk - Mais uma Rodada", do prestigiado Thomas Vinterberg. que está na disputa com "Nós Duas" pelo Oscar, levou o prêmio de melhor filme estrangeiro do César.

Laure Calamy ("Antoinette Dans Les Cévennes") ganhou o prêmio de melhor atriz superando Martine Chevallier e Barbara Sukowa, ambas de "Nós Duas". Sami Bouajila ("Un Fils") venceu como melhor ator.

A lista dos indicados ao Oscar será divulgada na segunda (15), e a cerimônia acontece no dia 25 de abril, dois meses mais tarde do que costuma acontecer, devido à pandemia do novo coronavírus.