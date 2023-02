'Repórter secreto' da Globo mostra rosto pela primeira vez para homenagear Glória Maria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O "repórter secreto" do Fantástico (Globo) já não é mais tão secreto assim. Na quinta-feira (02), Eduardo Faustini resolveu quebrar o mistério para homenagear Glória Maria, com quem compartilhou os estúdios do jornalístico de 1998 a 2007, período em que a jornalista atuou como apresentadora do quadro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.