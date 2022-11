Repórter Eric Faria empurra torcedor no Qatar sem saber que estava ao vivo

Por causa do delay, a espera até que o som chegue ao repórter, ele não sabia que estava sendo gravado. "Oi, Ana, tudo bem. Estou num lugar cheio e o torcedor distraído acabou me dando um esbarrão", explicou.

O momento foi flagrado pela câmera no exato momento em que ele entraria para falar com a apresentadora Ana Luiza Guimarães. "Está tudo bem aí, Eric"? perguntou ela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Repórter da Globo na Copa do Mundo do Qatar, Eric Faria empurrou um torcedor que esbarrou nele durante uma aparição ao vivo no Bom Dia, Brasil (Globo).

