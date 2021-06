Repórter do SBT leva mordida de pitbull durante apuração do caso Lázaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Repórter do SBT em Brasília (DF), Vanessa Vitória foi atacada por um cão da raça pitbull enquanto fazia a cobertura das notícias do caso Lázaro Barbosa em Cocalzinho de Goiás (GO).

O momento da mordida não foi ao ar, pois ela ainda preparava a reportagem. Segundo a jornalista, ela está bem assim como o cão. "Ele estava preso e infelizmente se soltou. Eu e a tutora dele não imaginávamos que ele poderia arrebentar a corda", disse.

Na sequência, revelou como tudo aconteceu. "Agimos rápido. Tirei o dente dele da minha perna e o filho dela [dona do animal] puxou ele para trás", disse.

Os primeiros socorros foram feitos no local pela família da dona do cachorro com quem Vanessa diz ter feito amizade. Foram eles quem deram todo o suporte à equipe durante as reportagens.

"São pessoas de um coração gigante como muitos lá. Eu já tinha ido na casa da família usar o banheiro em outra ocasião. Fiz amizade com todos." A jornalista também contou que tomou as vacinas antirrábica e antitetânica.