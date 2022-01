Repórter diz ao vivo no Mais Você que já beijou 15 pessoas no Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista e apresentador Ivo Madoglio contou durante o programa Mais Você (Globo) que costumava curtir muito o Carnaval. Em conversa com a apresentadora Ana Maria Braga, 72, ele disse que já chegou a ficar com 15 pessoas no mesmo dia.

Madoglio participou do programa nesta segunda-feira (31) para comentar sobre os acontecimentos e destaques do Big Brother Brasil (Globo). Ao falar sobre os beijos e pegações da casa mais vigiada do Brasil, ele afirmou que a casa está "uma micareta fora de época, praticamente".

Ana Maria então questionou: "Por que vocês falam sempre que é uma micareta fora de época? Todo mundo beija todo mundo?". Madoglio concordou com a apresentadora e continuou: "Posso confessar uma coisa? Eu já beijei 15 em um Carnaval, em um dia todo". A apresentadora riu e brincou: "Nossa senhora, que animação!".

Na 22ª edição do reality, algumas pessoas já se envolveram romanticamente. A cantora Maria beijou Eliezer e Linn da Quebrada, durante a festa do final de semana. A influenciadora digital Nath Finanças, 23, chegou a dizer que gostaria de estar no beijo entre Maria e Linn.

"Beijo lindíssimo que queria fazer parte", escreveu Nath em seu Twitter. Além disso, Eslovênia e Lucas também protagonizaram um beijo durante a Festa do Líder, na liderança de Douglas Silva. O beijo entre os confinados abalou Natália.

Em conversa em um dos quartos, após a pernambucana falar sobre o assunto, Brunna Gonçalves disse que Lucas não agiu de forma correta. "Ele também foi cafajeste, né? Muito. Não foi certo, não", afirmou ela. Bárbara concordou e destacou que o estudante de medicina estava muito próximo de Natália nos dias anteriores.

Eslovênia defendeu Lucas. "Ele falou uma coisa que eu me identifiquei, que eu também fiz, eu acho. De deixar... eu deixei também. Deixei rolar porque a pessoa vinha, e não porque eu queria". Mas Bárbara a indagou: "Ué, mas se eu não quero ficar com ninguém, a pessoa vem em cima de mim e eu vou deixar?"

Eslovênia então respondeu: "Eu fiz a mesma coisa. Para o nosso ego, às vezes é legal saber que tem que alguém. A gente não faz nada, só... Por isso que eu entendo ele". "Ele parece ser uma pessoa que adora que os outros alimentem o ego dele. Ficou de sunga na festa. Mega nada a ver", criticou Brunna.