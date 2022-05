Repórter da Globo que foi esfaqueado se recupera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Repórter da Globo que foi esfaqueado em Brasília, Gabriel Luiz, 29, recorreu às redes sociais para postar sua primeira foto e agradecer a todos os que torceram e rezaram por ele durante a recuperação. Nos próximos dias, a expectativa é a de que ele receba alta.

"Eu devo ter uma proteção gigante lá de cima por sair dessa vitorioso e sem sequela nenhuma. Não tem outra explicação. Só me cabe agradecer e me agarrar a essa nova chance que Deus me deu", começou ele.

O caso aconteceu em 14 de abril. Dois homens o atacaram em frente ao edifício em que mora no Sudoeste, região administrativa do Distrito Federal. Ele chegou ao hospital em estado grave após ser atingido em regiões como pescoço, abdômen e perna, mas foi se recuperando.

"Se estou aqui hoje também é porque meu destino colocou pessoas de luz perto de mim: os vizinhos que me socorreram, os bombeiros que chegaram em minutos e principalmente as equipes do Base e do Hospital Brasília, que me atenderam com precisão, experiência e sabedoria", emendou o jornalista.

A partir de agora, ele diz que vai querer aproveitar tudo o que a vida poderá proporcionar. "Eu escolho viver muito. Com ainda mais amor, ainda mais energia e paz, cercado de pessoas que me querem bem. É uma vida que se abre, com um universo de possibilidades e de esperança pela frente."