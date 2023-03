Réplica de dinossauro com 18 metros e que emite sons será inaugurada em Salto (SP)

A reforma do parque também envolve a renovação dos sanitários e a melhora da acessibilidade. Assim que as atrações estiverem prontas, o local deve reabrir a visitação com entrada gratuita.

Além do braquiossauro, de um velociraptor e de um tricerátops em grandes dimensões, o parque deve reabrir com uma exposição chamada "Hominídeos", cujos detalhes ainda não foram divulgados. Todos os projetos estão sendo feitos pela empresa Park Studios, especializada em construções temáticas.

O espaço está fechado desde a pandemia e deve reabrir em setembro deste ano com novidades que seguem a temática pré-histórica. O parque informa que a réplica do braquiossauro -o dinossauro que aparece vídeo- terá cerca de 18 metros de altura e vai emitir sons.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.