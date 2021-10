Repescagem traz Helena e Tiago de volta ao MasterChef

A dupla que retorna para a cozinha do MasterChef comemorou. "Volto feliz, tranquila, muito mais eu", desabafou Helena. "Tô de volta, com muito gás", Tiago festejou animado.

Eles disputaram o desafio das comidas de rua com outras duplas: Pedro e Amanda e André e Cristina. Os pratos entregues aos chefs foram ceviche, tempurá e taco, clássicos da gastronomia mundial. Os jurados se surpreenderam com os sabores, mas não pouparam críticas aos amadores.

