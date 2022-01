Renato Góes diz que defeitos de Zé Leôncio o atraíram em 'Pantanal'

Depois de se fixarem no Pantanal, onde compram terras para começar uma criação de gado, Joventino desaparece no meio da mata. Com isso, Zé Leôncio acaba se tornando uma pessoa amargurada, que não consegue se relacionar com o filho como o fazia com o pai.

Na trama, o personagem também será vivido por Drico Alves e Marcos Palmeira em diferentes fases. Zé Leôncio vai aos poucos se tornando o sucessor natural de Joventino, que é justo e honesto, mas que cobra do filho ser o melhor no que faz.

"Por outro lado, ele tem uma honestidade e retidão que são muito admiráveis", avalia. "O que mais me atrai no Zé Leôncio são os defeitos que tem, o fato de não fugir deles, de encará-los."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Renato Góes, 35, se prepara para dar vida ao peão Zé Leôncio na primeira fase do remake de "Pantanal", que estreia neste ano na Globo. O personagem, que vai ter diversas questões com o pai, Joventino (Irandhir Santos), a quem precisará provar que pode ser tão bom quanto ele.

