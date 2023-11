Renato Aragão, 'esquecido' pelo Criança Esperança, aparece no Teleton do SBT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Renato Aragão, o Didi, fez uma rara aparição na televisão, no Teleton. O humorista participou do programa do SBT que tem a finalidade de arrecadar dinheiro para doações à Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD.

Aragão foi ao ar no último sábado (11), quando a atração foi exibida. Ele apareceu em um depoimento gravado no qual pediu doações ao público da emissora de Silvio Santos.

"Vocês já sabem que as doações para o Teleton já começaram? A vida é movimento, e a AACD precisa da gente", ele disse, segundo o site Ana Maria, no vídeo. "É a nossa vez de ajudar os pacientes em tratamento. Estou junto com eles, e vocês? Faça sua doação."

Recentemente, Aragão ficou de fora do Criança Esperança, programa também beneficente, só que da TV Globo. Foi ele, aliás, que criou o projeto, em 1986, na emissora onde permaneceu por 43 anos, até ter seu contrato encerrado em 2020.

O programa do SBT, comandado por Celso Portiolli e Patrícia e Rebeca Abravanel, também teve participações de Marcos Mion, Virginia Fonseca, Lexa e Zezé di Camargo. A atração ainda marcou o reencontro na TV de João Augusto Liberato e João Silva, filhos de Gugu Liberato e de Fausto Silva, o Faustão.