Renata Vasconcellos choca web ao usar tênis em chamada do Jornal Nacional: 'Maravilhosa'

O perfil oficial do Jornal Nacional também enalteceu o momento. "Quem mais começou a semana apostando num look confortável, que nem a Renata Vasconcellos?", diz a legenda da publicação.

"Maravilhosa", elogiou um usuário. "Que perfeita a Renata de tênis", disse outro. "Virou tendência, né manas", escreveu outro, referenciando o fato de Renata Lo Prete, do Jornal da Globo, já ter sido vista de tênis no comando do telejornal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Renata Vasconcellos causou burburinho nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (20), por um detalhe peculiar. Na chamada que antecede o Jornal Nacional, a jornalista apresentou os destaques calçando um tênis - o que foi o suficiente para deixar as redes sociais em choque. O nome de Renata chegou aos Trending Topics do Twitter.

