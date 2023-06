Renata Vasconcellos ajudou Gloria Pires com gêmeas em 'Mulheres de Areia'

A jornalista também falou que Gloria queria saber da rotina das irmãs e como lidavam com certas situações. "A gente falou como era nossa rotina, alguns sentimentos comuns aos gêmeos, como a gente lidava com isso. Enfim, uma série de questões que talvez tenha ajudado a Gloria a fazer esses papeis maravilhosos."

A apresentadora do Jornal Nacional contou que a atriz chamou ela e sua irmã gêmea, Lanza Mazza, para uma espécie de consultoria. "A Gloria Pires, atriz maravilhosa que interpretou as célebres personagens Ruth e Raquel, as gêmeas de Mulheres de Areia, chamou a mim e a minha irmã, quando nós eramos bem jovens, para fazer uma espécie de workshop", afirmou Renata ao site Gshow.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Renata Vasconcellos, 51, contou que ajudou Gloria Pires, 59, com as personagens Ruth e Raquel em "Mulheres de Areia", que reestreou ontem na tela da Globo.

