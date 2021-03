Renata Dominguez se casa em cerimônia luxuosa em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ano após ficar noiva, Renata Dominguez, 41, se casou com o empresário Leandro Gléria neste sábado (20) em São Paulo. A cerimônia aconteceu no Iate Club de Santos, um casarão de 1884 localizado em um terreno de 8.000 m², com arquitetura clássica francesa, em Higienópolis (região central).

A atriz e o marido publicaram no stories uma foto celebrando a união com uma taça de champanhe. A modelo e apresentadora Renata Kuerten, que participa com Dominguez do Bake Off Brasil - Celebridades (SBT), também parebenizou a amiga: "Felicidades amiga. Love you.".

"Conheci a Rê em um show do Harmonia do Samba, no Rio, há alguns anos. A simpatia, energia e astral deram match na mesma hora e nos tornamos amigas. Rê, foi um prazer fotografar esse momento tão especial na sua vida, sejam muito felizes", escreveu a fotógrafa Nadia Szajubok, que compartilhou várias fotos do enlace.

Renata Dominguez já foi casada com o diretor Edson Spinello, com quem manteve um relacionamento de 12 anos, sendo dez namorando e dois, casada. Em entrevista à revista Quem, no final de 2019, ela afirmou que sonha ter filhos e formar uma família. Ela também revelou que congelou óvulos para garantir que poderá engravidar no futuro.