Renan Bolsonaro é convidado para ser Mister Bumbum: 'Só não temos voto impresso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família Bolsonaro já conseguiu eleger membros para diversos cargos, mas pode ter uma conquista inédita em uma eleição um pouco diferente da que está acostumada. É que Renan Bolsonaro, o caçula de Jair Bolsonaro (sem partido), foi convidado para participar do Mister Bumbum 2021.

O filho "04" do presidente entrou na mira do concurso por estar se destacando na internet, por ter participado de um reality show (o Mansão Vix, exibido nas redes sociais) e por já ter declarado que não tem vontade de entrar para a política. "Renan Bolsonaro assumiu a carreira de influencer e parece que está conquistando seu lugar entre as subcelebridades", diz a organização.

Nesta quarta-feira (18), foi feito o convite oficial por meio do perfil verificado de Instagram do Miss Bumbum Brasil. "Temos te acompanhado de perto e achamos seu perfil incrível", diz a mensagem. "Adoraríamos ter você como um dos candidatos do Mister Bumbum 2021, topa? Só não temos voto impresso por aqui."

Após uma década de concurso, o Miss Bumbum Brasil ganhou um congênere masculino. Trata-se do Mister Bumbum Brasil, que está com inscrições abertas para os interessados em se tornarem detentores do título de "dono do bumbum masculino mais lindo do Brasil".

Quem anunciou a novidade foi Andressa Urach, 33, nas redes sociais. "Agora a vez é deles!", comemorou a modelo, que participou de duas edições do concurso feminino e foi vice-Miss Bumbum em 2012. Atualmente ela é uma das sócias do concurso.

Andressa contou que serão 27 candidatos selecionados pela organização, um representando cada estado do país. Segundo os organizadores, para concorrer ao prêmio de R$ 30 mil em contratos publicitários, os interessados só precisam ter mais de dezoito anos e fazer contato por mensagem direta no Instagram do concurso.