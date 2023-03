Relembre momentos marcantes da vida da Mônica

É inaugurado o O Ano da Dentuça, campanha para promover a Mônica 50 anos. Também neste ano é apresentada a Mônica Toy, que viraria um sucesso no YouTube com mais de 10 bilhões de visualizações.

Vira embaixadora do Turismo Brasileiro. No mesmo ano é lançada a Turma da Mônica Jovem.

É criado o Parque da Mônica, no Shopping Eldorado, em São Paulo. Em 2010 o parque foi fechado, sendo reaberto no Shopping SP Market em julho de 2015, onde antes ficava O Mundo da Xuxa.

