Relação gay não foi censurada em 'Vai na Fé', diz ator Henrique Barreira

O momento ficou apenas subentendido no capítulo, a partir de um registro da troca de carinhos por Tatá, papel de Gabriel Contente. Na hora do beijo, o personagem, que filma a situação, desvia o celular da direção deles.

Recentemente, a trama ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais com a exibição do beijo entre as personagens Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman), no capítulo de quarta (21).

A série "Vai na Fé" fala de um grupo de amigos no último ano do Ensino Médio. A trama é centrada em Sol, uma mulher evangélica que fica tentada a aceitar o convite para ser bailarina de um famoso cantor.

"Sempre estive aberto, porque acho que a torcida é válida, e isso só alimenta a história que estamos contando. Mas não aconteceu, e tudo bem. As pessoas confundiram as coisas por causa da nossa tensão em cena", completou Barreira na entrevista.

