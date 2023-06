Relação de Harry e Meghan está sob 'tensão', afirma especialista real

Desafios no casamento. A comentarista real também relembrou sobre a entrevista de Meghan à Oprah Winfrey, destacando suas frustrações e problemas com a saúde mental.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O estresse dos holofotes atrapalhou o relacionamento do príncipe Harry e de Meghan Markle, segundo uma especialista real. No site News.com.au, Daniela Elser escreveu sobre a tensão entre o casal após os últimos acontecimentos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.