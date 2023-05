Rei Charles 3° será coroado com peça feita de ouro maciço e cravejada de joias

A coroa de santo Eduardo só será utilizada por Charles 3° na cerimônia da Abadia de Westminster. Ao sair da Igreja, ela é substituída pela coroa Imperial do Estado, comum a compromissos oficiais do monarca.

A coroa pesa 2,2 kg e é feita de ouro maciço, com um forro de arminho no interior e joias como rubis, ametistas, safiras, granadas, topázios e turmalinas cravejadas em seu exterior. Seu desenho conta com quatro cruzes, quatro flores de lis e dois arcos. Por ser uma joia histórica, ela não tem valor de mercado.

