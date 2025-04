Regina Duarte critica mudança em Vale Tudo, mas diz torcer por Taís Araujo

"Disse a [Taís Araújo] que aproveite muito a vivência com a Raquel. Que se divirta e invista firme e forte em todas as diversas facetas da personagem", afirmou Duarte, à revista Marie Claire. "Falei: Estou torcendo muito por você’".

A principal mudança que a incomodou foi a personagem Gilda, que era Gildo no texto de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. "Fico toda arrepiada de pânico com tal subversão. Aí penso, indignada: ‘não mexe, cara! Faz outra"". Raquel se afeiçoa por Gilda, uma criança de quem compra lanches na praia.

