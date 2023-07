Regina Duarte ataca Anitta e Ivete Sangalo em post contra governo Lula no Instagram

Além das duas, a imagem compartilhada pela atriz também inclui os atores Alexandre Nero e Bruno Gagliasso, o influenciador Felipe Neto e uma foto do próprio Lula ao lado do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro.

"Nem a manipulação barata/relâmpago pra redução sintética no preço dos automóveis zero sem mexer nos impostos exorbitantes, ajudou. Brasil segue colhendo as consequências de um governo trágico", escreveu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.