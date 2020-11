Regina Casé grava cenas finais de 'Amor de Mãe' e relata ter feito 30 testes de Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Regina Casé, 66, terminou de gravar a última cena de "Amor de Mãe" (Globo) na tarde desta segunda-feira (16). A novela está parada por conta da pandemia e deverá voltar no ano que vem.

Pelas redes sociais, revelou que antes da gravação passava pelo que deveria ser o trigésimo teste de Covid-19. Vale destacar que todos os atores têm passado por uma rotina cheia de protocolos para que eles possam gravar cenas com mais segurança.

Pelo Instagram, Casé agradeceu a todos e contou mais detalhes do derradeiro dia de gravação. "Muito emocionada. Agradeço antes de mais nada a Manuela Dias que me deu de presente esse tesouro que é a Dona Lurdes. Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar uma personagem tão linda", começou.

Na sequência, Casé diz que houve muito amor nas trocas e nas cenas que foram gravadas. E que todos os protocolos foram rigorosos. "Toda equipe me cuidou como se eu fosse um neném. Todo o elenco é maravilhoso. Minhas duas parceiras, Taís Araújo e Adriana Esteves, se tornaram também protagonistas na minha vida", afirmou a atriz em referência às atrizes que dão vida às personagens Vitória e Thelma respectivamente.

De acordo com ela, as três saem maiores e melhores dessa novela em todos os sentidos. "Obrigado a todos que carregaram no colo essa menininha aqui, que há anos não fazia novela e chegou assustada, como uma garotinha mesmo. Serei eternamente grata por terem me dado a chance de encontrar, num momento de tanto ódio, um amor", finalizou.

Regina Casé estava desde o dia 14 de março sem gravar a trama e revelou que tinha medo de ter perdido as características de expressão da personagem Lurdes. Mas contou que foi só vestir a roupa que ela apareceu novamente.