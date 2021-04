Regina Casé diz que acorda dez vezes por noite pensando em Paulo Gustavo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Regina Casé, 67, falou ao Fantástico (Globo) sobre o estado de saúde de Paulo Gustavo, 42. O humorista está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 13 de março com Covid-19.

Ela contou que tem rezado para o amigo todos os dias. "Tem várias fotos da gente junto com o Menino Jesus, para ajudar a gente a passar da maneira mais serena por esse momento de tanta dor", contou na entrevista. "Eu acordo, sei lá, dez vezes por noite pensando nele. Um amigo muito querido passando por isso, e as pessoas todas da família que eu tenho um amor enorme."

A atriz tem uma capelinha no sitio em que está isolada há cerca de um ano com o marido, Estevão, os filhos Benedita e Roque, o genro João Pedro, e o neto, Brás, de 3 anos. "Eu adoro rezar e a gente tem rezado muito", garantiu. "Agora na pandemia, 18h vai rezar Ave Maria e sempre que alguém pede. As pessoas já sabe que eu sou boa de reza."

Sem dar spoilers sobre a reta final da novela "Amor de Mãe", na qual interpreta a protagonista Lurdes, ela contou que o lado bom da pandemia foi ter mais tempo com a família. "As crianças sobem árvore até o último galho", contou. "Isso daí, ficar 24 horas por dia com os seus filhos, os seus netos, é uma dádiva. Eu nunca experimentei isso."

Recentemente, Regina conseguiu tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. "Esse é o único caminho da gente poder voltar a trabalhar, as crianças a estudar, as pessoas a conviverem com os seus amores, seus amigos, seus pais, seus avós", avaliou. "Eu ainda tenho a segunda dose daqui a um mês. Depois disso, eu ainda espero alguns dias para ver se está tudo ok, testo para ver se eu estou imunizada."

A atriz ainda deixou uma mensagem de Páscoa. "Hoje é dia de lembrar toda a beleza do perdão, do amor e, principalmente, uma palavra que eu acho que a gente pode dormir em cima dela hoje como se fosse travesseiro que é a compaixão", afirmou. "Que a gente saia dessa junto, porque ninguém vai sair dessa sozinho."