Reféns do TikTok, cantores dizem sofrer pressão para fazer sucesso na rede

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último fim de semana, a cantora pop Halsey foi até o Instagram para reclamar de uma tendência que está tomando o mundo da música --a de fazer canções pensadas estrategicamente para funcionarem no TikTok. Segundo a americana, ela está sofrendo pressão da gravadora, a Capitol, para gravar músicas com dancinhas para viralizar na rede social de vídeos curtos.

"Basicamente, tenho uma música que amo e quero lançar o quanto antes, mas a minha gravadora não deixa", ela escreveu no Instagram. "Estou nessa indústria há 8 anos e vendi cerca de 165 milhões de discos e minha gravadora disse que eu não posso lançar a menos que eles consigam criar um sucesso no TikTok. Tudo é marketing e eles estão fazendo isso para basicamente todo artista hoje em dia."

Enquanto tocava uma música, possivelmente o lançamento que ela disse ter sido barrado pelo selo, ela ainda deixou mais uma mensagem no fim do vídeo. "Só quero lançar música e eu mereço mais, para ser honesta. Estou cansada", escreveu a cantora.

Depois, ela ainda publicou um outro vídeo, no qual o que aparenta ser um executivo da gravadora discute com ela a estratégia de lançamento do single. "Eu odeio essa merda", diz a cantora, durante a conversa.

Em meio ao desabafo de Halsey, usuários do Twitter reuniram postagens de outros cantores, tanto no Brasil quanto no exterior, que também falaram ou fizeram postagens sobre sua insatisfação com os caminhos que a indústria da música tem seguido. Veja alguns desses nomes.

*

Florence Welch

A cantora do Florence + the Machine escreveu no Instagram que "as gravadoras estão implorando para que eu faça um 'lo fi TikTok', então aí vai. Por favor, ajudem."

Zara Larsson

A artista sueca compartilhou a publicação de uma página de fãs no Twitter, avisando que ela havia feito três novas postagens no TikTok. "O gerenciamento da minha carreira está em algum lugar celebrando com champanhe", ela escreveu.

FKA Twigs

A cantora, compositora e produtora britânica também foi às redes sociais reclamar da pressão pelo sucesso no TikTok. "É verdade que tudo que as gravadoras pedem são posts no TikTok e hoje me disseram que não estou me esforçando o suficiente", ela escreveu no Instagram.

Charli XCX

A britânica, sucesso do hyperpop e da PC Music, publicou uma selfie com uma cara cansada e os olhos quase revirados. "Quando a gravadora me pede para fazer meu oitavo vídeo da semana para o TikTok", ela escreveu.

Tokio Hotel

A banda alemã de pop rock, que despontou nos anos 2000, foi outra a tocar no assunto nas redes sociais. Eles publicaram uma imagem com contas e fórmulas matemáticas, e uma legenda dizendo que estavam "tentando entender o TikTok depois a gravadora nos obrigou a estar aqui".

Ed Sheeran

O cantor britânico, sucesso nos últimos anos em todo o mundo --inclusive no TikTok--, fez um vídeo tirando sarro da obrigação de produzir conteúdo para a plataforma. "Quando você devia estar fazendo promoção da sua música, mas só quer mesmo comer um salgadinho e decide que comer um salgadinho pode ser uma promoção para uma música porque todo mundo ama salgadinho", ele escreveu.

Manu Gavassi

Depois que a página do portal Popline publicou a reclamação de Halsey no Instagram, artistas brasileiras fizeram comentários reforçando o que disse a americana. "Triste", escreveu Manu Gavassi. Outros nomes, como a cantora Izzy La Reina, concordaram com ela.