Record exibe Power Couple especial de Natal com casais famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O reality show Power Couple Brasil (Record) convidou cinco casais famosos para experimentar alguns dos desafios mais populares em um único episódio. O especial para o Natal, será exibido nesta quarta (22), às 22h45 -no dia anterior, o programa natalino do MasterChef Brasil será exibido na Band, às 22h30. No episódio apresentado por Adriane Galisteu, os participantes disputarão uma prova para homens, outra para mulheres, e a terceira em conjunto. O casal que vencer vai para casa com R$ 30 mil. Entre os convidados, estão o ator e cantor Mauricio Mattar, 57, e sua esposa, a administradora Shay Dufau, 32. O funkeiro MC Koringa, 41, do hit "Pra me provocar", compete junto à companheira Manoela Alcantara, 38, empresária. O casal de cantores Regis, 48, e Kelly Danese, 44, formam o terceiro par do especial. Naldo Benny, 42, autor do sucesso "Amor de Chocolate", será acompanhado pela esposa e influenciadora digital Ellen Cardoso, 40, mais conhecida como Moranguinho. A última dupla é encabeçada pela apresentadora do programa Hoje em Dia (Record), a jornalista Renata Alves, 41. Ela estará ao lado do marido Diego Gonzaga, 40, empresário.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.