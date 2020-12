RBD não descarta novo encontro após live com parte da banda: 'RBD são seis, não quatro'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs que esperaram por 12 anos para ver junto novamente o grupo RBD, famoso pela novela mexicana "Rebelde" (SBT, 2004-2006), podem comemorar, e em dose dupla. Além da live paga que a banda fará neste sábado (26), os músicos afirmam que o retorno não deve parar por aí, e não descartam uma nova apresentação no futuro, com todos os membros.

"Eu conversei com todos eles. Anahí disse sim, Maite e Christian também disseram. O Poncho disse que não poderia por causa dos seus projetos, o que também é válido, e Dulce vai dar à luz. Não foi possível fazermos os seis, mas não sabemos o que pode acontecer no futuro", afirmou Christopher von Uckermann, 34, que deu vida a Diego, em conversa com o F5.

A ausência de Poncho Herrera, 37, e Dulce Maria, 35, gerou controvérsias entre os fãs, mas Uckermann diz que eles serão lembrados na live. "O que eu posso dizer é que esse tributo é para o RBD e os nossos companheiros que não estarão presente. Vão ter surpresas que não posso dizer, mas vamos homenageá-los, é o que todos dizem: RBD são seis e não quatro. As portas estão abertas, tudo pode mudar."

O grupo, que lançou no mês passado a música "Siempre He Estado Aquí", chegou a cogitar o adiamento da live "Ser O Parecer" para o próximo ano devido à ausência de Poncho e Dulce, mas, segundo Uckermann, não foi possível por uma série de questões contratuais com os patrocinadores. Mesmo assim, o cantor acredita que a reunião do RBD vai acontecer em boa hora.

"Eu penso que em toda crise existe uma oportunidade, e nesse caso é nos unirmos musicalmente neste grande evento. Já escreveram para mim: 'Que bom que vocês vieram salvar o meu 2020' [risos]. Então é bonito poder levar alegria através da música", diz ele, apesar de admitir dificuldades individuais também para ele, Christian Chávez, 37, Anahí, 37, e Maite Perroni, 37.

"Também tivemos que enfrentar dificuldades individuais", afirma ele, que rejeita a ideia de que foram pressionados pelos fãs. "Pelo contrário, é um prazer enorme estar nesse projeto e as pessoas se mostram muito agradecidas."

"Siempre He Estado Aquí" (em português "Sempre Estive Aqui"), nova música assinada pelo grupo mexicano, é uma aposta certeira para o público. A canção é inspirada nos antigos sucessos do RBD, como as músicas "Sálvame", "Este Corazón", "Enseñame", "Un Poco de tu Amor" e "Sólo Quédate en Silencio". "Estamos seguros que os fãs vão gostar, foi criada com carinho e amor", completa o cantor.

Os ingressos para o show "Ser O Parecer" podem ser encontrados no site da banda, e custam US$ 35 (cerca da R$ 197, cotação atual).