Rapper Tupac ganha estrela na Calçada da Fama 27 anos após sua morte

O cantor ficou conhecido por fazer letras com mensagens políticas e sobre a vida da comunidade negra dos Estados Unidos. Ao longo da curta carreira, ele vendeu mais de 75 milhões de discos em todo o mundo. Seus álbuns receberam o disco platina e diamante, a certificação máxima no meio musical.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper americano Tupac Shakur recebeu uma estrela na Calçada da Fama, em Los Angeles, na tarde de quarta-feira (7). A homenagem contou com a presença de fãs, amigos e a família do artista, que morreu em 1996, aos 25 anos.

