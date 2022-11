Rapper FBC é hostilizado após fala contra Bolsonaro em show no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rapper FBC, do hit "Se Tá Solteira", foi hostilizado por parte do público na quinta-feira (17) no Rio de Janeiro após fazer uma fala contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) em seu show.

Ele comentava as críticas feitas ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por falar sobre o teto de gastos quando alguns dos espectadores começaram a arremessar objetos no palco. Um homem na primeira fileira jogou sua bebida contra o músico.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver a plateia dividida: enquanto algumas pessoas faziam o "L" com a mão em apoio a Lula, outros vaiaram e hostilizaram o rapper.

FBC também declarou seu apoio ao MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas) e a Leo Péricles, que neste ano concorreu à presidência da República pelo UP (Unidade Popular pelo Socialismo): "MLB! Leo Péricles! Viva a luta contra o fascismo! Viva a livre associação entre as pessoas! A gente tá vivo, a gente vai lutar contra vocês".

Ele comentou o ocorrido hoje no Instagram: "Você que estava ontem no show do Rio de Janeiro e se sentiu lesado, meu fã: não se sinta assim. Melhor show do ano, tá? Ali a nossa luta foi cravada, filhão. Ali você pode falar: c*ralho, é nóis. Conseguimos. E mostrou também que não acabou essa parada, vamos pra cima".

"E contratante, se contratou você já sabe o que vai acontecer: lugar de playboy, lugar de bolsonarista, não quer confusão? Então nem contrata. Eu prefiro que contrate, mas se contratar, filhão, saiba que a luta vai estar presente. Meu posicionamento: eu tô pelo Leo Péricles, pela UP, pela livre associação entre as pessoas e é isso."