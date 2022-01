Raissa Barbosa revela perda de bebê e trauma

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora e modelo Raissa Barbosa, 31, revelou aos seus seguidores na madrugada deste domingo (2) que perdeu uma gestação em julho de 2021. Segundo ela, esse foi a pior sensação da vida ao ver que o feto de seis semanas não estava mais vivo em seu ventre. "Eu pensei muito se falava ou não sobre esse assunto porque é uma coisa que me dói muito e eu queria guardar para mim, porque eu já sofri e sofro demais quando lembro de tudo que aconteceu. Estou escrevendo com lágrimas nos olhos, eu estava grávida e perdi meu bebê", começou. Segundo ela, apenas sua mãe e algumas amigas sabiam do resultado positivo. A ideia era esperar mais tempo antes de revelar para todos. Porém, tudo mudou depois de ela passar por uma situação de extremo estresse. "Logo em seguida tomei a vacina. A noite passei muito mal e não sabia o real motivo de eu ter passado tanto mal, e o motivo era a perda do meu bebê. Quando eu cheguei na médica no momento em que ela me atendeu, pediu ultrassonografia e o coração do meu bebê não batia mais", conta. "Naquele momento eu só sabia chorar e a médica perguntou se eu queria ir para casa ou continuar no hospital, eu preferi ir para casa para me despedir em casa", emendou ela. Naquela mesma semana, ela conta ter tido uma alergia emocional, pois sofria calada. "Foi a pior sensação da minha vida, saber que ele estava lá dentro de mim, mas sem vida, sofri e sofro calada há meses porque eu não podia contar para ninguém", diz. A decisão de abrir o jogo só veio agora pelo fato de uma outra pessoa ter tentado contar sobre o assunto. Agora, ela afirma que tem aprendido como lidar com a perda. "Às vezes a gente não entende o porquê das coisas acontecerem desse jeito. Porque ele veio? Por que ele foi embora? Os planos de Deus são maiores que o meus", encerrou. Em novembro, Raissa falou sobre o fim conturbado de seu relacionamento no podcast Camarim da Juju, comandado pela ex-panicat Juju Salimeni. Raissa foi pedida em casamento em setembro pelo ator de filmes pornôs Victor Ferraz, mas encerrou o noivado apenas um mês depois. "As pessoas falaram que era 'fake' o noivado, mas não era. Eu já o conhecia antes de A Fazenda", contou a participante da edição de 2020 do reality show. "Os fãs nunca gostaram dele porque ele já me expôs". Assim que o noivado começou, durante férias do ex-casal em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o ator havia anunciado sua saída do ramo da pornografia. No início de novembro, após o fim da relação, ele desistiu da aposentadoria e afirmou, em perfil privado, que voltará a atuar "mais firme do que nunca".

