Raissa Barbosa chora e diz que foi despejada de seu apartamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo e ex-participante de A Fazenda 12 (Record) Raissa Barbosa está vivendo um momento de turbulência após o fim do reality. De acordo com ela, acaba de ser despejada do próprio apartamento.

"Não queria expor, mas chegou a nível que não tem como não expor. Moro de aluguel em um apartamento e antes de entrar no reality eu falei ao proprietário que ficaria três meses fora e transferiria o dinheiro. Queria aumentar o contrato. Perguntei se teria problema e ele disse que não", começou ela.

Porém, comentou que a situação virou. "Disse que seria contrato automático e ele disse que não teria problema. Quando eu saí ele falou que caiu o dinheiro direitinho. Do nada ele manda mensagem falando que pediria o apartamento. Descobri que ele não era o proprietário do apartamento. Não tenho como achar apartamento em cima da hora", disse aos prantos.

A modelo disse que teve de acionar seu advogado para resolver a situação, mas que não sabia o que aconteceria, já que teria sido ameaçada pela esposa do proprietário.

"Falei com advogado e ele me disse que ele não pode me tirar do apartamento. Peguei o telefone da mulher do proprietário e ela falou que eu poderia ficar até dia 10. Agora ela me liga e disse que eu tenho que sair ou pagar R$ 5.000. Queria resolver de forma tranquila, então vamos resolver com advogado. Ela me falou que o marido é juiz e eu vou perder a ação", finalizou.