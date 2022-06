'Rainha', vibra Juliette ao cantar com Elba Ramalho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Juliette subiu ao palco com Elba Ramalho no São João de Campina Grande (PB) e vibrou muito com a parceria. Juliette fez uma postagem emocionada nas redes sociais.

"Outro dia eu estava ali em frente ao palco. Hoje tive a honra e a felicidade de cantar com a rainha. Eu não poderia subir nesse palco sem receber a sua bênção", escreveu.

A ex-BBB cantou "Olha Pro Céu" ao lado de Elba Ramalho durante queima de fogos da celebração. As apresentações começaram a partir das 20h. Elba subiu ao palco por volta das 23h. O evento aconteceu no Parque do Povo.