Rafael Portugal faz pegadinha com filtro e aparece com cabelos lisos e barba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Rafael Portugal, 35, resolveu pregar uma peça em seus seguidores. Conhecido pelo quadro CAT BBB, exibido dentro do BBB 20, ele publicou uma foto com os cabelos lisos, sem os característicos cachos, e com barba.

Apesar de ter postado outras imagens no mesmo dia com a mesma cara de sempre, ele alegou que havia feito um relaxamento nos fios e tinha deixado a barba crescer. "Deixei a barba crescer e fiz uma massagem no cabelo", afirmou. "Amanhã eu vou raspar e deixar voltar os cachos."

O "novo visual" agradou aos fãs, que cobriram ele de elogios. Ele chegou a fazer uma enquete perguntando se deveria manter a aparência desse jeito, opção que estava ganhando disparado.

O problema é que, na verdade, a imagem publicada não era real. O comediante havia usado um filtro de aplicativo para aparecer daquele jeito. Pelo menos ele já sabe que, quando quiser mudar o visual de verdade, pode investir nesse "look".

Nesta quarta-feira (21), Portugal continuou com a piada e publicou imagens "raspando" a suposta barba.