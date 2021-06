Rafael Infante estreia quadro de humor no reality No Limite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fã de reality shows, o ator Rafael Infante, 35, estreia nesta terça-feira (22) quadro de humor em No Limite (Globo). Ele vai comandar o Sem Limites que reúne os melhores momentos da edição com comentários irreverentes do humorista.

Infante diz que a ideia é trazer um olhar novo para o reality, que é um formato de sucesso e tem uma dinâmica já conhecida. Ele vai fazer uma seleção dos melhores vídeos que combinam com a edição e acompanhar o que os internautas comentam para mostrar tudo o que não se percebe normalmente.

"Eu sempre acompanho a repercussão nas redes, ainda mais agora trabalhando com isso. Mas também é quase inevitável. As redes sociais hoje em dia são, em grande parte, repercussão de reality shows", diz o ator, aos risos.

Perguntado se participaria de No Limite, Infante afirma que uma coisa é se imaginar e outra é estar lá vivendo o reality, com provas físicas e intensas. Ele diz acreditar que o seu ponto forte no jogo seria mais a convivência. "Eu gosto dessa parte mais psicológica, de interagir e conhecer gente."

O humorista diz ainda que não teria problemas em comer o olho de cabra porque não tem muita frescura com comida e gosta de experimentar. "Olho de cabra é forte para caramba, né? Mas acho que engolindo tudo de uma vez, acho que vai (risos)."