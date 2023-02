Rafael Ilha sofreu 9 overdoses por vício em cocaína: 'Até em cima da moto'

Livre das drogas há 23 anos, Rafael Ilha explicou que se tornou dependente químico após experimentar cocaína aos 15 anos. Conforme o artista, após usar pela primeira vez "fudeu", porque "é uma química filha da put*", com "um poder de dependência do caralho".

"Não me arrependo de nada do que fiz na minha vida. Se não tivesse acontecido... Eu sou um cara sobrevivente a nove overdoses... Se não tivesse a permissão de continuar vivo eu não seria o homem que sou hoje, não teria o que tenho hoje", continuou.

